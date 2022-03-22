Актуальную ситуацию по ситуации с российским вторжением на Харьковщине вечером 22 марта сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Национальном телеэфире.

Сегодня оккупанты обстреливали область ракетами дальнего действия. Пострадал город Лозовая, где попали в жилые дома, детский сад, школу, котельную. По предварительным данным пострадало 8 человек. Однако завалы еще разбирают, поэтому количество пострадавших может возрасти.

Вместе с тем Синегубов подчеркнул, что оборона Харьковщины своих позиций не сдаст.

«Харьковщина уже доказала, что своих позиций не сдаст, и город Харьков. Наши ВСУ свои позиции держат. Сегодня враг проверял их боевыми вертолетами К-52, это нападение было отбито, это произошло буквально за час до эфира», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВСУ держат под контролем перемещение вооруженных сил оккупантов, в частности в направлении изюма. Понимая, что битву за Харьков они фактически проиграли, оккупанты пытаются сконцентрироваться возле Изюма. Наши ВСУ держат, чтобы не допустить их продвижения в сторону ООС, Луганской и Донецкой областей.

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