Всем водителям Харьковской области запрещено использовать видеорегистраторы. Соответствующее распоряжение подписал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 21 марта.

«Сегодня подписал распоряжение о запрете во время движения авто - и мототранспорта использовать фото - и видеофиксацию блок-постов, укреплений, объектов критической инфраструктуры и др. Не подогревайте врагу и сделайте все, чтобы не допустить разглашения информации о перемещении и ход выполнения задач Сил обороны Украины», - говорится в сообщении.

"Просим всех жителей Харьковщины соблюсти это требование. Это необходимо для нашей общей победы!» - указано в сообщении.

Как известно, на период военного положения в Украине на дорогах устанавливаются блокпосты с целью выявления диверсантов и вражеских групп, пытающихся прорваться в тыл и тому подобное.

При подъезде к блокпоста необходимо уменьшить скорость автомобиля, заблаговременно приготовить документы для проверки, выключить фары, включить аварийный свет, не вести видеосъемку, без разрешения военных не выходить из автомобиля, четко отвечать на вопросы военных, быть готовыми на требование открыть багажник и осмотреть салон автомобиля, после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко.

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