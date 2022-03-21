Как пишет Politeka.net, украинцы 26-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и пойти в контратаку по некоторым направлениям. Одним из самых интенсивных направлений остается Харьков, где в результате очередного обстрела погиб 96-летний узник трех немецких лагерей, о чем рассказал советник главы МВД Антон Геращенко.

"​​18 марта русские нацисты цинично убили 96-летнего Борис Романченко, который был узником трёх лагерей немецких нацистов.

В 1942 году он попал в концлагерь Бухенвальд, а в последующие три года прошел концлагеря Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Всю свою жизнь Борис Романченко посвятил священной миссии сохранения памяти о зверствах нацизма, чтобы предостеречь от этой страшной трагедии будущие поколения.

Он чудом выжил в концлагерях немецких нацистов, но трагически был убит российскими нацистами, сбросившими снаряд на его дом в Харькове.

Ни у кого в мире уже нет сомнений, что россия совершает геноцид украинского народа", - написал Геращенко у себя в тг-канале.

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