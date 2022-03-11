В Сети появилось видео допроса предателя, который пометил важные объекты инфраструктуры Харькова
Небольшой ролик, в котором продажный молодой человек признался в "сливе" данных по Харькову, позднее отправленных "российским кураторам" за не слишком большую сумму, появилось в Telegram-канале "Реальный Киев".
В частности, этот "мудозвон", задержанный спецслужбами нашей страны в четверг, 10-го марта, 25-го февраля получил на свой мобильный номер звонок от неизвестной, на тот момент, особы.
Звонивший представился гражданином России, и предложил предателю "продать душу" за сумму, эквивалентную 40 000 гривен, если тот предоставит важную информацию - отправит координаты расположения нескольких объектов критической инфраструктуры Харькова: хлебзавода "Салтовский" и машиностроительному заводу "ФЭД"(является военным объектом).
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Как уже понятно, предложение было охотно принято предложение, 40 000 гривен получены на карту, и уже 1-го марта, "российская орда" нанесла артиллерийские удары по этим координатам.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что подбитый российские истребитель-бомбардировщик не дотянул до своего аэродрома.
Также ранее мы информировали о том, что украинская авиация уничтожила целый полк российских десантников.
А до этого наш портал сообщали о том, что солдаты РФ обстреляли дома на Сумщине.