Как пишет Politeka.net, советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил в своем телеграмм-канале о нанесении авиационного удара российскими оккупантами по Харьковскому физико-техническому Институту, расположенному в Пятихатках.

По словам Геращенко, именно в этом институте в 1930 году впервые в Европе был обнаружен нейтрон. Также по данным советника главы МВД, в учебном заведении находятся источники радиационного облучения, которые используют в научных целях.

"В Харькове в 20:30 бы нанесен авиационный удар по Харьковскому физико-техническому Институту, расположенному в Пятихатках. Тому самому где впервые в Европе был обнаружен нейтрон в 1930 году. Там же находятся источники радиационного облучения, использующегося в научных целях", - говорится в телеграмм-канале Антона Геращенко.

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