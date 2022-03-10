Город Изюм смогли покинуть почти 50 автобусов, эвакуирующие украинцев

О том, что из Изюма, расположенного на Харьковщине, который постоянно атакуют российские оккупанты, сегодня, 10-го марта, через "зеленый коридор" вывезли почти 2 000 человек, в своем Telegram-канале, информирует замглавы Офиса Президента Украины, Кирилл Тимошенко .

По словам Тимошенко, окруженный город удалось покинуть 44 эвакуационным автобусам, в которые поместилось около 2000 человек. Тем, кто не пожелает оставаться в Лозовой, первый пункт эвакуации, обеспечат дальнейшую доставку в Днепр. Также, был переправлен гуманитарный груз с продуктами питания и вещами первой необходимости.

Отметим, что за среду, 9-е марта, практически в течение всего дня, "орки" не прекращали огонь по Изюму, сорвав запланированную эвакуацию - удалось вывезти лишь около 250 человек, а вывезти нужно более 5 000 человек.

Сейчас в Изюме отсутствует еда, вода и отопления. Кроме того, работают мобильная связь, Интернет, радиовещание и телевидение, а жители вынуждены находится в укрытиях.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что под Киевом российские оккупанты срывали эвакуацию мирных жителей.

Также ранее мы информировали о том, как выглядят улицы Бучи после атаки агрессоров.

А до этого наш портал сообщали о том, что эвакуированные украинцы рассказали о жизни в оккупированных городах.