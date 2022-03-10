За последние сутки, Харьковская область была десятки раз обстреляна войсками страны-агрессора
О том, что российские оккупанты 74 раза наносили удары по Харьковщине, применяя реактивную артиллерию и минометы, в своем Telegram-канале, информирует глава Харьковской ОВА,
"Российская орда" не только бомбит город, но и постоянно стреляет по городу из реактивных систем залпового огня "Смерч". С момента войны с Россией, в Харьковской области от действий оккупантов погибли 282 человека, из них 6 - несовершеннолетние.
За последние сутки Харьков был обстрелян 29 раз: под огонь попали Алексеевка, Пятихатки, Белогородское шоссе, Холодная Гора, Северная и Южная Салтовки, а также центр города. Из-за попаданий по газопроводу в районе Салтовки в 5 часов утра, 30 процентов людей остались без поставок газа. На месте инцидента возникло возгорание, и его тушат спасатели.
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Также, один из вражеских снарядов угодил в ТЦ "Никольский" в 10 часов 17 минут вечера среды, 9-го марта, повредив купол торгового центра.
Кроме того, войсками РФ были обстреляны Дергачи и Чугуев.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что правительство показало карты альтернативных маршрутов по Украине.
Также ранее мы информировали о том, как выглядят улицы Бучи после атаки оккупантов.
А до этого наш портал сообщали о том, что оккупанты снизили темп наступления и все чаще спасаются бегством.