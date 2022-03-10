Российские оккупанты ночью 10 марта обстреляли жилые дома в Харьковской области. В частности, под удар попало село Слобожанское. Об этом сообщает ГСЧС.
В результате попадания в частный дом погибли 4 человека – две женщины и двое детей.
"В результате разрушения здания под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей", – сказано в сообщении. Также отмечается, что пятилетней девочке удалось выжить, ее госпитализировали.
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Кроме того, в ГСЧС уточнили, что под обстрел также попали торгово-развлекательный центр в Харькове.
Всего за сутки спасатели совершили более 30 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено более 40 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС.
Напомним, названы "адские" цифры потерь врага в Украине.
Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом.
Также Politeka писала, что оккупанты снизили темп наступления и все чаще спасаются бегством.