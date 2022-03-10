Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались.

Российские оккупанты ночью 10 марта обстреляли жилые дома в Харьковской области. В частности, под удар попало село Слобожанское. Об этом сообщает ГСЧС.

В результате попадания в частный дом погибли 4 человека – две женщины и двое детей.

"В результате разрушения здания под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей", – сказано в сообщении. Также отмечается, что пятилетней девочке удалось выжить, ее госпитализировали.

Кроме того, в ГСЧС уточнили, что под обстрел также попали торгово-развлекательный центр в Харькове.

Всего за сутки спасатели совершили более 30 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено более 40 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС.