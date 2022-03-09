Как пишет Politeka.net, 24 февраля Владимир Путин объявил войну Украине, после чего российские оккупационные войска пошли в полномасштабное наступление. Советник главы МВД Антон Геращенко в своем ТГ-канале рассказал о новом преступлении войск агрессора.

Как оказалось, под Харьковом, в населенном пункте Донец, российские войска расправились с бабушкой и девочкой. Сотрудники ГСЧС достали тела из-под завалов.

"Донець, Харьковская область

Оккупанты убили девочку и ее бабушку.

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Сотрудники ДСНС нашли их тела под развалинами дома", - написал Геращенко в публикации.

До этого советник главы МВД опубликовал кадры из Харькова, где жилые дома попали под удар российских войск.

"Результат удара по жилым домам на Павловом поле в Харькове", - написал Геращенко.