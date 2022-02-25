Наступление на Харьков продолжается по многим направлениям: Белгородское шоссе, Дергачи, Купянск, Чугуев, под обстрелами Печенеги, Песочин, днем 25 февраля были обстреляны многоэтажки на Северной Салтовке.

Очевидцы сообщают о мощном взрыве в районе Харьковского тракторного завода.

В то же время, согласно другим сообщениям в соцсетях горит база ГСМ возле «Кулиничей».

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«В Харькове ночью светло как днем», - говорится в сообщениях.

Также советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова на своей странице в Facebook сообщила, что в результате атаки со стороны российских военных ранен работник детской больницы на улице Клочковской.

"Детей вовремя спустили в бомбоубежища. Обошлось без пострадавших среди детей", — написала она.

По данным Поповой, в результате атаки пострадал сотрудник больницы.

Также в Центре переливания крови ранены четверо работников.

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