Российские войска устроили мощный обстрел Харькова, взрывы и обстрелы слышны во всех районах города.

Наступление на Харьков продолжается по многим направлениям: Белгородское шоссе, Дергачи, Купянск, Чугуев, под обстрелами Печенеги, Песочин, днем 25 февраля были обстреляны многоэтажки на Северной Салтовке.

Очевидцы сообщают о мощном взрыве в районе Харьковского тракторного завода.

В то же время, согласно другим сообщениям в соцсетях горит база ГСМ возле «Кулиничей».

«В Харькове ночью светло как днем», - говорится в сообщениях.

Также советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова на своей странице в Facebook сообщила, что в результате атаки со стороны российских военных ранен работник детской больницы на улице Клочковской.

"Детей вовремя спустили в бомбоубежища. Обошлось без пострадавших среди детей", — написала она.

По данным Поповой, в результате атаки пострадал сотрудник больницы.

Также в Центре переливания крови ранены четверо работников.

Напомним, неразорвавшиеся ракеты в Харькове, появились фото: "Рядом с жилыми домами..."

Как сообщала Politeka, комендантский час, когда и в каких городах будет действовать: "Шаг необходимый для безопасности"

Также Politeka писала, что в МВД обратились к украинцам с важнейшей просьбой: "Если вы видите, как..."