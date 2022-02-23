В Харьковской области возле одной из многоэтажек нашли снаряды - появились подробности.

Так, на улице Кушнарева, 3, вблизи девятиэтажного жилого дома обнаружили два артиллерийских снаряда. Об этом сообщает Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Саперы изъяли и обезвредили артиллерийские снаряды, которые были найдены в Песочине.

К слову, в Харьковской области обнаружили снаряды Второй мировой, которые находились в лесу.

Как сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, снаряды нашел местный житель, который вызвал саперов.

В лесопосадке около села Красная поляна Изюмского района эксперты обнаружили 35 артиллерийских снарядов Второй мировой.

Взрывоопасные предметы вывезли в безопасное место и обезвредили.

Также надавно сообщалось, что бомбы обнаружили на Харьковщине, кадры с места ЧП.

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