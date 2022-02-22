В Харькове злоумышленники взломали пластиковую дверцу и забрали из терминала больше 146 тысяч гривен.

По информации отдела коммуникации Главного управления НПУ Харьковской области, мужчин, которые ограбили терминал удалось задержать.

Сотрудники полиции изъяли у двух задержанных украденные деньги, кассету из терминала, телефоны, а также инструменты для взлома: болгарку, отмычки, перчатки, ножи.

Обоим сообщено о подозрении в совершении преступления.

Полиция располагает данными о причастности подозреваемых и к другим кражам из терминалов. Сумма ущерба превышает 500 тыс. гривен.

К слову, в Шевченковском районе Киева ограбили 49-летнего клиента одного из обменных пунктов валюты.

Мужчина пытался на своей машине догнать злоумышленника, но грабителю удалось скрыться.

"Около 14:00 частный предприниматель воспользовался услугами обменного пункта. Когда он подошел к своему автомобили Mitsubishi и положил рюкзак на заднее сиденье, к нему подбежал неизвестный, выхватил рюкзак с деньгами и запрыгнул в черный Volkswagen Passat.

После этого преступник уехал с места преступления", – говорится в сообщении.

Злоумышленник украл у киевлянина 24 тысяч долларов, то есть примерно 680 тысяч гривен.

Напомним, в Киеве застолье обернулось поножовщиной, фото с места.

Как сообщала Politeka, в Киеве мужчина решил нажиться на спортсмене.

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