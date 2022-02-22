Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, фигуранты действовали по схеме "ваш родственник попал в беду".
Аферисты звонили пожилым людям и говорили, что кто-то из их близких попал в больницу и ему срочно необходимы деньги на лечение.
В стрессовой ситуации пенсионеры соглашались дать деньги.
Вскоре к ним приходил "курьер" и забирал деньги. После этого обманутые люди узнавали, что оказались на "крючке" мошенников, а с их родственником все в порядке.
Организатором "схемы" является заключенный Мариупольского следственного изолятора. С ним "работали" заключенные из того же СИЗО.
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На их счету не менее 14 преступлений.
Общая сумма, которую они получили составила почти полтора миллиона гривен. За совершенное преступление им грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до восьми лет.
Ранее в Харьковской области женщина обманула пенсионеров больше чем на полмиллиона гривен.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
К правоохранителям обратилась 84-летняя жительница города Змиев И рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный, представился врачом. Он сообщил, что сын женщины якобы попал в аварию.
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