В Харьковской области обнаружили снаряды Второй мировой, которые находились в лесу.

Как сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, снаряды нашел местный житель, который вызвал саперов.

В лесопосадке около села Красная поляна Изюмского района эксперты обнаружили 35 артиллерийских снарядов Второй мировой.

Взрывоопасные предметы вывезли в безопасное место и обезвредили.

К слову, в Харькове возле одного из магазинов на тротуар упало дерево - за несколько секунд до ЧП возле места падения проходили люди.

Как сообщает городской телеграм-канал "ХХ", на улице Отакара Яроша, возле одного из магазинов на тротуар упало дерево.

По словам авторов публикации, за несколько секунд до происшествия на месте падения проходили люди. Местные чудом не пострадали.

Также надавно сообщалось, что бомбы обнаружили на Харьковщине, кадры с места ЧП.

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