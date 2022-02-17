Как сообщается в материалах Единого реестра судебных решений Украины, в ходе следствия лесоруб нанес ущерб в 473 тыс. 830,82 гривен, передает «Первая Столица».
Харьковский районный суд Харьковской области 2 февраля 2022 года признал лесоруба виновным по ч. 2 ст. 246 УК Украины.
Суд вынес приговор мужчине - четыре года и два месяца лишения свободы.
Стоит отметить, что ему зачли срок пребывания в СИЗО с апреля 2019 года.
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Также суд постановил взыскать с обвиняемого 94 тыс. 766,16 гривен в пользу лесхоза.
К слову, Рынки Харьковской области начнут проверять на чистоту торговых рядов, дезинфекцию торговых точек и их уборку.
Отдельное внимание будет обращено на борьбу с грызунами, вывоз и уничтожение непригодной для продажи продукции и утилизацию мусора.
Также будут тщательно проверять наличие выводов ветеринарно-санитарной лаборатории на реализуемые на рынках пищевые продукты.
Проверять рынки будут после переаттестации сотрудников лаборатории.
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