В Харьковской области лесоруб с товарищами незаконно спилил деревьев на почти полмиллиона гривен.

Как сообщается в материалах Единого реестра судебных решений Украины, в ходе следствия лесоруб нанес ущерб в 473 тыс. 830,82 гривен, передает «Первая Столица».

Харьковский районный суд Харьковской области 2 февраля 2022 года признал лесоруба виновным по ч. 2 ст. 246 УК Украины.

Суд вынес приговор мужчине - четыре года и два месяца лишения свободы.

Стоит отметить, что ему зачли срок пребывания в СИЗО с апреля 2019 года.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого 94 тыс. 766,16 гривен в пользу лесхоза.

К слову, Рынки Харьковской области начнут проверять на чистоту торговых рядов, дезинфекцию торговых точек и их уборку.

Отдельное внимание будет обращено на борьбу с грызунами, вывоз и уничтожение непригодной для продажи продукции и утилизацию мусора.



Также будут тщательно проверять наличие выводов ветеринарно-санитарной лаборатории на реализуемые на рынках пищевые продукты.

Проверять рынки будут после переаттестации сотрудников лаборатории.

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