Отдельное внимание будет обращено на борьбу с грызунами, вывоз и уничтожение непригодной для продажи продукции и утилизацию мусора, передает "Слобідський край".
Также будут тщательно проверять наличие выводов ветеринарно-санитарной лаборатории на реализуемые на рынках пищевые продукты.
Проверять рынки будут после переаттестации сотрудников лаборатории.
В Харьковской области проходят учения СБУ - жителей просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.
Учения будут проходить с максимальным приближением к реальности, использованием спецтехники и вооружения.
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Жителей Харьковщины просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.
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