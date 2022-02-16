Отдельное внимание будет обращено на борьбу с грызунами, вывоз и уничтожение непригодной для продажи продукции и утилизацию мусора, передает "Слобідський край".

Также будут тщательно проверять наличие выводов ветеринарно-санитарной лаборатории на реализуемые на рынках пищевые продукты.

магазин, супермаркет, продукты

Проверять рынки будут после переаттестации сотрудников лаборатории.

В Харьковской области проходят учения СБУ - жителей просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.

Учения будут проходить с максимальным приближением к реальности, использованием спецтехники и вооружения.

Популярные статьи сейчас

Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"

«Еле живая»: судья «Мастер Шеф» Мартыновская, уехавшая за границу, рассказала о своем состоянии

Судья "Мастер Шеф" Ярославский покинул Украину, первые подробности: "Сейчас я в аэропорту"

Саакашвили потерял близкого человека: «Была очень хорошей и красивой женщиной»

Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Показать еще

Жителей Харьковщины просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.

Напомним, что продукты в Украине дороже, чем в Польше: сколько переплачиваем и почему.

Как сообщала Politeka, борщевой набор подорожал: сколько придется заплатить украинцам за буряк, неутешительные данные.

Также Politeka писала, что озвучены цены на популярные блюда, от оливье до красной икры.