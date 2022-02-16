Рынки Харьковской области начнут проверять на чистоту торговых рядов, дезинфекцию торговых точек и их уборку.

Отдельное внимание будет обращено на борьбу с грызунами, вывоз и уничтожение непригодной для продажи продукции и утилизацию мусора, передает "Слобідський край".



Также будут тщательно проверять наличие выводов ветеринарно-санитарной лаборатории на реализуемые на рынках пищевые продукты.

Проверять рынки будут после переаттестации сотрудников лаборатории.

В Харьковской области проходят учения СБУ - жителей просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.

Учения будут проходить с максимальным приближением к реальности, использованием спецтехники и вооружения.

Жителей Харьковщины просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.

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