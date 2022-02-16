В Харькове воры подобрали ключи от двери и проникли в квартиру, где похитили имущество.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, установлено, что к преступлению причастны двое ранее судимых за имущественные преступления харьковчан 29 и 31 лет.

15 февраля во время проведения обысков в доме у подозреваемых полицейские обнаружили похищенные вещи.

29-летний злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Принимаются мероприятия по установлению местонахождение 31-летнего подельника.

К слову, в Харькове посреди улице похитили человека - на него напали трое мужчин и стали избивать.

13 февраля около 21 часов потерпевший припарковал автомобиль возле дома и направился в сторону подъезда. На него напали трое мужчин и стали избивать, потом они затолкали потерпевшего в авто и уехали.

Очевидец сообщил в полицию о случившемся.

Требуя у потерпевшего деньги, мужчины доехали до лесополосы, где продолжили его избивать.

Трое подозреваемых забрали у потерпевшего ключи от квартиры, пристегнули его с помощью стежков к ручке авто и уехали из леса.

Четвертый подельник остался следить за ним.

На место происшествия приехали правоохранители.

Группировке сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека, а трем из них еще и по факту незаконного завладения автомобилем.

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