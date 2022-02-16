Так, в Центральной библиотеке им. Чехова (улица Мира, 20) открылся караоке-клуб «На бис!», передает "Город Х".
Первая встреча в клубе прошла накануне Дня влюбленных и была посвящена теме «Любовь сквозь годы и века».
Такие мероприятия в караоке-клубе «На бис!» будут проходить регулярно: каждое второе воскресенье месяц.
К слову, в харьковском метро прозвучал гимн Украины, на самый высокий флагшток подняли национальный флаг, а хор также исполнил гимн.
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В харьковском метро на станциях 16 февраля, в честь Дня единения прозвучал гимн Украины.
В сквере около Сергиевской площади в Харькове на самый высокий флагшток в Украине подняли национальный флаг, а хор также исполнил гимн Украины.
Мероприятия приурочены ко Дню единения украинского народа.
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