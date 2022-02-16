В харьковском метро на станциях сегодня, 16 февраля, в честь Дня единения прозвучал гимн Украины.
В сквере около Сергиевской площади в Харькове на самый высокий флагшток в Украине подняли национальный флаг, а хор также исполнил гимн Украины.
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Мероприятия приурочены ко Дню единения украинского народа.
К слову, в Харьковской области проходят учения СБУ - жителей просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.
Учения будут проходить с максимальным приближением к реальности, использованием спецтехники и вооружения.
“На некоторых территориях может быть временно ограничено движение транспорта. Особое внимание будет уделено приграничным районам региона”, — говорится в сообщении.
Жителей Харьковщины просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.
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