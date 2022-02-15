В Харькове посреди улице похитили человека - на него напали трое мужчин и стали избивать.

13 февраля около 21 часов потерпевший припарковал автомобиль возле дома и направился в сторону подъезда, передает "368.media".



На него напали трое мужчин и стали избивать, потом они затолкали потерпевшего в авто и уехали.

Очевидец сообщил в полицию о случившемся.

Требуя у потерпевшего деньги, мужчины доехали до лесополосы, где продолжили его избивать.

Трое подозреваемых забрали у потерпевшего ключи от квартиры, пристегнули его с помощью стежков к ручке авто и уехали из леса.

Четвертый подельник остался следить за ним.

На место происшествия приехали правоохранители.

Группировке сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека (ч. 2 ст. 146 УК), а трем из них еще и по факту незаконного завладения автомобилем (ч. 2 ст. 289 УК).

К слову, пенсионерка в Харькове отдала золотые серьги и кошелек аферистке - появились подробности.

Так, ноябре 2019 года на ул. Пермской аферистка предложила пенсионерке погадать.

После отказа женщины она зашла с ней в лифт и сорвала с ушей золотые сережки, об этом сообщается в материалах Единого судебного реестра Украины.

В марте 2020 года женщина «погадала» другой пенсионерке, которая отдала ей золотые серьги и кошелек.

Мошенница скрылась, сообщив, что ценности «сгорели».

Суд признал мошенницу виновной по ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 УК Украины — «мошенничество», «грабеж».

Ей грозит до пять лет лишения свободы.

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