Учения будут проходить с максимальным приближением к реальности, использованием спецтехники и вооружения, сообщили в региональной пресс-службе СБУ.
“На некоторых территориях может быть временно ограничено движение транспорта. Особое внимание будет уделено приграничным районам региона”, — говорится в сообщении.
Жителей Харьковщины просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.
К слову, С 14 по 19 февраля полиция в Харькове будет переведена на усиленный режим несения службы.
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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
В регионе увеличится количество патрулей, обеспечивающих общественную безопасность и порядок на улицах.
Также создадутся дополнительные ситуационные центры для круглосуточного мониторинга обстановки в стране.
«Для чего: чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!».
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