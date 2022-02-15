Как сообщается на сайте "Status quo", сегодня, 15 февраля, горожане заметили на улицах непонятный смог, также харьковчане жалуются на неприятный запах.
Запах гари ощущали жители Салтовки Восточной и Северной, поселка Жуковского, на Холодной горе и Новых домах.
Согласно данным "Waqi", который может отслеживать качество воздуха, в Харькове "умеренный" уровень зафиксирован в центре в районе ул. Пушкинской и Полтавского шляха.
"Нездоровый" - возле Лугопарка на Алексеевке, а "опасный" – в районе Кулиничей по Салтовскому шоссе.
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"Экобот" сообщает, что наиболее загрязнен воздух в районе Новожаново, в центре и на Салтовке.
Причины загрязнения воздуха выясняются.
К слову, в Харьковской области на этой неделе погодные условия определит антициклон Ingo.
Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, 14 и 15 февраля погоду в регионе будет формировать антициклон Ingo - сохранится сухая и малооблачная погода.
15 февраля ночью ожидается от -5 до - 15, днем - от + 1 до +6.
16 февраля без осадков, местами гололедица. Ночью прогнозируют от -3 до -8 градусов, днем - от +1 до +6 градусов.
17 февраля скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с. Ночью ожидается от -3 до +2 градусов, днем - от +2 до +7.
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