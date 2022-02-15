С 14 по 19 февраля полиция в Харькове будет переведена на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко.

В регионе увеличится количество патрулей, обеспечивающих общественную безопасность и порядок на улицах.

Также создадутся дополнительные ситуационные центры для круглосуточного мониторинга обстановки в стране.

«Для чего: чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!», — заявил Клименко.

Ранее сообщалось, что в Харькове распоясался наглый вор - патрульные бросили все силы на поиски злоумышленника.

Так, выяснилось, что мужчина срезал кабель на проспекте Победы, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области

Патрульные получили уведомление о срабатывании сигнализации на проспекте Победы.

Прибыв на место ЧП, патрульные осмотрели близлежащую территорию.

Возле одного из домов патрульные обнаружили подозрительного мужчину.

Также рядом с мужчиной находился срезанный кабель. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, что у тяжело больного украинца украли деньги и лекарства в больнице, он не выжил: дочь рассказала детали

А еще Politeka писала, в Одессе проткнули ножом молодого парня после неудачного ограбления: видео от очевидцев

Также Politeka сообщала, мужчина стал жертвой преступления в безлюдном переулке.