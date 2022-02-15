Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко.
В регионе увеличится количество патрулей, обеспечивающих общественную безопасность и порядок на улицах.
Также создадутся дополнительные ситуационные центры для круглосуточного мониторинга обстановки в стране.
«Для чего: чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем!», — заявил Клименко.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан поделилась радостью с украинцами: "Какой мужчина..."
Остановилось сердце великого режиссера, на его фильмах выросли поколения: "Спасибо..."
Дочь Анджелины Джоли в сарафане матери изумила видом перед публикой: кадры
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
Ранее сообщалось, что в Харькове распоясался наглый вор - патрульные бросили все силы на поиски злоумышленника.
Так, выяснилось, что мужчина срезал кабель на проспекте Победы, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области
Патрульные получили уведомление о срабатывании сигнализации на проспекте Победы.
Прибыв на место ЧП, патрульные осмотрели близлежащую территорию.
Возле одного из домов патрульные обнаружили подозрительного мужчину.
Также рядом с мужчиной находился срезанный кабель. На место вызвали следственно-оперативную группу.
Напомним, что у тяжело больного украинца украли деньги и лекарства в больнице, он не выжил: дочь рассказала детали
А еще Politeka писала, в Одессе проткнули ножом молодого парня после неудачного ограбления: видео от очевидцев
Также Politeka сообщала, мужчина стал жертвой преступления в безлюдном переулке.