Так, ноябре 2019 года на ул. Пермской аферистка предложила пенсионерке погадать.
После отказа женщины она зашла с ней в лифт и сорвала с ушей золотые сережки, об этом сообщается в материалах Единого судебного реестра Украины.
В марте 2020 года женщина «погадала» другой пенсионерке, которая отдала ей золотые серьги и кошелек.
Мошенница скрылась, сообщив, что ценности «сгорели».
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Суд признал мошенницу виновной по ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 УК Украины — «мошенничество», «грабеж».
Ей грозит до пять лет лишения свободы.
К слову, в Харькове недавно осудили аферистку, которая вместо порчи сняла с женщины золотые украшения.
Так, аферистка возле метро "Алексеевская" в Харькове предложила пострадавшей снять с нее порчу.
Она уговорила жертву отдать ей золотые украшения – серьги, несколько колец, одно из которых было с бриллиантом, подвеску.
Золото аферистка положила в платок, чтобы "совершить обряд".
Женщина быстро заменила платки и вернула потерпевшей уже другой, с металлическими монетами.
Кроме того, она сказала жертве не открывать сразу платок и ушла. Через полчаса потерпевшая обнаружила отсутствие золотых украшений.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
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