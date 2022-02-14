В Харьковской области на этой неделе погодные условия определит антициклон Ingo.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, 14 и 15 февраля погоду в регионе будет формировать антициклон Ingo - сохранится сухая и малооблачная погода.

14 февраля будет без осадков. Ночью температура воздуха составит от 7 до 12 градусов мороза, днем - от -1 до +4.

15 февраля ночью ожидается от -5 до - 15, днем - от + 1 до +6.

16 февраля без осадков, местами гололедица. Ночью прогнозируют от -3 до -8 градусов, днем - от +1 до +6 градусов.

17 февраля скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с. Ночью ожидается от -3 до +2 градусов, днем - от +2 до +7.

Отметим, 15 февраля христиане празднуют Сретение Господне. Наши предки верили, если в этот день оттепель, значит весна придет рано и будет теплой.

Говорили, какая погода на Сретение Господне, такова и весна будет. Так что, если пришли холода, то надо готовиться к неприятной весне.

Напомним про переход на летнее время 2022: когда и куда украинцы будут переводить стрелки часов

Как сообщала Politeka, с 1 марта украинские пенсионеры получат прибавку к выплатам: кто в списке счастливчиков

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новой махинации мошенников