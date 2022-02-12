Так, в Харькове найден труп мужчины.
Тело было обнаружено в воде у Журавлевской плотины. У погибшего мужчины к рукам были привязаны шлакоблоки.
Вероятно, о несчастном случае или самоубийстве речь не идет.
Все подробности трагического происшествия выясняются.
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина до смерти избил мать, а тело спрятал в недострое.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области, поступил вызов от очевидцей, обнаружевших в заброшенном здании тело женщины.
Установлено, что погибшая жила в общежитии рядом.
В совершении уголовного правонарушения правоохранители оперативно разоблачили 45-летнего сына погибшей.
Накануне он поконфликтовал с матерью, а во время ссоры ударил женщину кулаком в лицо.
От полученных травм она скончалась спустя два дня, сын завернул тело матери в одеяло и оставил в подвале.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним, в Днепре жестоко избили мужчину на заправке: «отказался писать заявление».
Как сообщала Politeka, ЧП на охоте: охотник случайно выстрелил в друга, кадры с места трагедии.
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