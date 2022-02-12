В харьковской реке обнаружено тело человека - о страшной находке сообщили очевидцы.

Так, в Харькове найден труп мужчины.

Тело было обнаружено в воде у Журавлевской плотины. У погибшего мужчины к рукам были привязаны шлакоблоки.

Вероятно, о несчастном случае или самоубийстве речь не идет.

Все подробности трагического происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина до смерти избил мать, а тело спрятал в недострое.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области, поступил вызов от очевидцей, обнаружевших в заброшенном здании тело женщины.

Установлено, что погибшая жила в общежитии рядом.

В совершении уголовного правонарушения правоохранители оперативно разоблачили 45-летнего сына погибшей.

Накануне он поконфликтовал с матерью, а во время ссоры ударил женщину кулаком в лицо.

От полученных травм она скончалась спустя два дня, сын завернул тело матери в одеяло и оставил в подвале.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Днепре жестоко избили мужчину на заправке: «отказался писать заявление».

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