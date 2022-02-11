Так, выяснилось, что мужчина срезал кабель на проспекте Победы, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области
Патрульные получили уведомление о срабатывании сигнализации на проспекте Победы.
Прибыв на место ЧП, патрульные осмотрели близлежащую территорию.
Возле одного из домов патрульные обнаружили подозрительного мужчину.
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Также рядом с мужчиной находился срезанный кабель. На место вызвали следственно-оперативную группу.
Ранее сообщалось, что аферистка возле метро в Харькове предложила снять порчу.
Она уговорила жертву отдать ей золотые украшения – серьги, несколько колец, одно из которых было с бриллиантом, подвеску.
Золото аферистка положила в платок, чтобы "совершить обряд".
Женщина быстро заменила платки и вернула потерпевшей уже другой, с металлическими монетами.
Кроме того, она сказала жертве не открывать сразу платок и ушла. Через полчаса потерпевшая обнаружила отсутствие золотых украшений.
Мошенница продала украшения в Краматорске, куда сбежала из Харькова.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
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