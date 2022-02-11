В Харькове облили краской памятник в Молодежном парке - появились кадры.

Так, в Харькове облили краской памятник воинам УПА, сообщили в Facebook-группе "Український Харків".

Памятник, который после реконструкции недавно открыли, облили красной краской.

"Враги Украины совершили акт вандализма и испортили памятный знак воинам УПА в Молодежном парке (бывшее городское кладбище)", - говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

К слову, с харьковских улиц хотят убрать рекламу на русском языке - такие просьбы поступают от жителей.

На соответствующие жалобы от жителей отреагировал уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

Креминь в своих требованиях ссылается на статью 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" , где говорится все носители информации на улицах должны быть на украинском языке.

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