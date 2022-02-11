Полиция установила личность погибшего и открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, который заявил о своей причастности к ДТП, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.
По данным правоохранителей, жертвой наезда оказался житель Чугуевского района. Ему было 36 лет.
Отметим, 9 февраля на трассе в Харьковской области было найдено тело мужчины без признаков жизни. По факту было начато расследование.
На следующий день к правоохранителям обратился 50-летний водитель бизнесмена, пишет Укринформ. По его словам, изначально он думал, что сбил животное.
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В рамках расследования полицейские провели обыски в гостинице, где сейчас живет Ярославский, а также по месту проживания его водителя. Целью было извлечь записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы подтвердить использование подозреваемым автомобиля "Мерседес", а также указать на возможную причастность к преступлению других лиц.
Досудебное расследование продолжается.
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