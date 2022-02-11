ДТП в Харьковской области вызвало общественный резонанс из-за вероятного участия в нем кортежа президента группы DCH Александра Ярославского - раскрыты новые детали.

В среду, 9 февраля, примерно в 23:00 на трассе Киев – Харьков – Должанский было найдено тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Правоохранители начали следствие по ч. 2 ст. 286 (нарушение ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Полиция начала проверку информации о причастности к ДТП кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

10 февраля в полицию пришел с повинной 50-летний водитель бизнесмена, пишет Укринформ. Мужчина признался, что был за рулем и думал, что наехал на животное или какой-то предмет. Ему обхъявили подозрение.

Полиция инициировала обыски в отеле, где живет Александр Ярославский, по месту его проживания, а также по месту жительства его сотрудника с целью извлечения кадров камер видеонаблюдения, подтверждения пользования "Мерседесом" и причастности других лиц к совершению ДТП.

Позже руководитель МВД Денис Монастырский в своем Фейсбук сообщил о кардинальном повороте в деле. В сообщении говорится о попытке фальсификации дела, ведь выяснилось - мужчина, пришедший с повинной, в момент ДТП находился вовсе в другом месте.

Глава МВД объявил об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Дело должны передать Главному следственному управлению Нацполиции из-за попыток скрыть преступление.

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