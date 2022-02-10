На соответствующие жалобы от жителей отреагировал уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
Требования убрать рекламу на русском выдвинули в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Херсоне, Николаеве, Полтаве, Чернигове, Сумах, Черкассах, Черновцах, Ужгороде, Кропивницком, Кременчуге, Мариуполе, Берегово, Краматорске, Бахмуте и Кривом Роге, передает "kharkov.comments.ua".
Также направлены письма руководителям Волновахской, Славянской, Северодонецкой и Лисичанской городских военно-гражданских администраций.
Креминь в своих требованиях ссылается на статью 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" , где говорится все носители информации на улицах должны быть на украинском языке.
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К слову, В Киеве учительница уволилась после того, как она отказалась перейти на украинский язык после замечания ученика.
Учительница на уроке заявила, что 70 лет в Украине «говорили на русском и в этом нет ничего страшного».
"Я горжусь тем, что не украинка, а русская. Он не понимает русский! Ты же видишь, какой сложный "язык". Будто я на китайском каком-то написала. Надо сначала научиться культуре, понимаешь?" - говорила педагог.
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Также Politeka сообщала, преподаватель поднял руку на ребенка, который нарушал дисциплину на уроке, видео.