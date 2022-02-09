Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области, поступил вызов от очевидцей, обнаружевших в заброшенном здании тело женщины.
Установлено, что погибшая жила в общежитии рядом.
В совершении уголовного правонарушения правоохранители оперативно разоблачили 45-летнего сына погибшей.
Накануне он поконфликтовал с матерью, а во время ссоры ударил женщину кулаком в лицо.
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От полученных травм она скончалась спустя два дня, сын завернул тело матери в одеяло и оставил в подвале.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
К слову, в Тернопольской области мужчина из-за ужина убил отца и тяжело ранил брата из-за ужина.
Как сообщили в Нацполиции Тернопольской области, трагедия произошла в Кременецком районе.
61-летний отец жил вместе с двумя своими сыновьями - мужчины безработные и часто выпивали.
В день трагедии отец со старшим сыном резали поросенка у соседа, другой мужчина помогал односельчанину. С мужчинами за работу рассчитались мясом, с третим водкой.
Во время ужина отец и старший брат не захотели делится с подозреваемым мясом - тогда он выхватил нож и убил папу, брата он ранил ножницами.
Из-за травм61-летний мужчина скончался на месте трагедии, его сын госпитализирован в реанимацию.
Подозреваемый был задержан, ему инкриминируют статью 115.
Напомним, в Днепре жестоко избили мужчину на заправке: «отказался писать заявление».
Как сообщала Politeka, ЧП на охоте: охотник случайно выстрелил в друга, кадры с места трагедии.
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