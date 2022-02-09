В Харьковской области мужчина до смерти избил мать, а тело спрятал в недострое.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области, поступил вызов от очевидцей, обнаружевших в заброшенном здании тело женщины.

Установлено, что погибшая жила в общежитии рядом.

В совершении уголовного правонарушения правоохранители оперативно разоблачили 45-летнего сына погибшей.

Накануне он поконфликтовал с матерью, а во время ссоры ударил женщину кулаком в лицо.

От полученных травм она скончалась спустя два дня, сын завернул тело матери в одеяло и оставил в подвале.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

К слову, в Тернопольской области мужчина из-за ужина убил отца и тяжело ранил брата из-за ужина.

Как сообщили в Нацполиции Тернопольской области, трагедия произошла в Кременецком районе.

61-летний отец жил вместе с двумя своими сыновьями - мужчины безработные и часто выпивали.

В день трагедии отец со старшим сыном резали поросенка у соседа, другой мужчина помогал односельчанину. С мужчинами за работу рассчитались мясом, с третим водкой.

Во время ужина отец и старший брат не захотели делится с подозреваемым мясом - тогда он выхватил нож и убил папу, брата он ранил ножницами.

Из-за травм61-летний мужчина скончался на месте трагедии, его сын госпитализирован в реанимацию.

Подозреваемый был задержан, ему инкриминируют статью 115.

Напомним, в Днепре жестоко избили мужчину на заправке: «отказался писать заявление».

Как сообщала Politeka, ЧП на охоте: охотник случайно выстрелил в друга, кадры с места трагедии.

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