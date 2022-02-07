В Харькове на 91 году жизни остановилось сердце клирика Свято-Благовещенского кафедрального собора, протоиерея Петр Иванович Василашку.

Известно, что священнослужитель долгое время тяжело болел, рассказали на сайте Харьковской Епархии.

"Правящий Архипастырь, духовенство епархии, и верующие скорбят о кончине протоиерея Петра и молятся Господу об упокоении его бессмертной души. Вечная память и вечный покой протоиерею Петру", - говорится в сообщении.

6 февраля тело протоиерея Петра Василашку привезут в Благовещенский собор города Харькова. В 16:00 состоится вечернее богослужение и Парастас.

7 февраля в 07:30 Божественная литургия, по окончании которой состоится чин отпевания.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области местный житель погиб под колесами электропоезда - мужчина скончался на месте.

Так, житель Лозовского района вышел на ж/д пути и начал переходить их непосредственно перед приближением электропоезда «Краматорск-Харьков».

Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

От полученных травм 84-летний пенсионер погиб на месте.

Движение поездов прекращалось примерно на 40 минут.

Следователи квалифицировали событие по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, юную девушку сбил поезд на переезде под Харьковом: видео момента.

Как писала Politeka, трагедия с мужчиной произошла на ж/д под Харьковом: "движение остановилось на 3 часа".

Также Politeka рассказывала о том, что возле Харькова электричка сбила женщину: имела проблемы со слухом.