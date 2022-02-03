Так, житель Лозовского района вышел на ж/д пути и начал переходить их непосредственно перед приближением электропоезда «Краматорск-Харьков».
Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
От полученных травм 84-летний пенсионер погиб на месте.
Движение поездов прекращалось примерно на 40 минут.
Следователи квалифицировали событие по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
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Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
К слову, в Харькове на одной из станций женщина спрыгнула с железнодорожного моста.
Инцидент произошел утром 6 января на станции «Основа».
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, пыталась покончить с жизнью 54-летняя женщина.
Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Очевидцы сообщили в сети, что на рельсах видна кровь.
Информация зарегистрирована в Едином учете сообщений. Подробности выясняются.
Напомним, юную девушку сбил поезд на переезде под Харьковом: видео момента.
Как писала Politeka, трагедия с мужчиной произошла на ж/д под Харьковом: "движение остановилось на 3 часа".
Также Politeka рассказывала о том, что возле Харькова электричка сбила женщину: имела проблемы со слухом.