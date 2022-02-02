Так, в Харькове устраняют последствия аварии на подземном газопроводе.
На проспекте Победы во время обследования обнаружили утечку газа. Известно, что ЧП произошло на трубопроводе среднего давления диаметров 150 миллиметров.
"Харьковгоргаз" сообщает, что никому из потребителей не отключили голубое топливо.
Сейчас газовщики устраняют последствия ЧП.
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К слову, Некоторые улицы в центре Харькова, выглядят так, будто их забыли почистить - об этом сообщают местные в соцсетях.
Харьков регулярно убирают коммунальщики, но некоторые улицы в последнее время выглядят, будто их забыли почистить.
На улицах и дорогах появилось "месиво" из снега и грязи, на тротуарах гололед, а местами можно увидеть сугробы снега.
Местные жители подтверждают, что в последнее время уборка в городе проводится не так тщательно, как раньше.
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