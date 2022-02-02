Кроме женщины в процессе участвовали еще два мужчины.
Они совершили 5 мошеннических действий, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Мужчины поочередно звонили пенсионерам, представлялись врачами и сообщали, что их родным срочно необходима операция.
«Врачи» предупреждали, что к ним придет медсестра, которой необходимо передать деньги на лечение для родных.
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Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим составляет почти 600 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в Харькове аферисты ходили по домам пенсионеров и требовали оплатить "штраф".
Патрульные получили сигнал, что по квартирам ходят двое мужчин, которые представляются сотрудниками коммунального предприятия Харькова.
Мужчины заходили в квартиры пожилых людей для проверки газового оборудования.
Аферисты якобы находили неисправности и требовали оплатить штраф.
Правоохранители получили описание личностей этих мужчин, а также их автомобиля ВАЗ. Патруль заметил и остановил подходящий под описание автомобиль, в нем были мужчины.
Для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа.
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