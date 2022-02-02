В Харьковской области будут судить «медсестру», которая обворовала пенсионеров на 600 тысяч.

Кроме женщины в процессе участвовали еще два мужчины.

Они совершили 5 мошеннических действий, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Мужчины поочередно звонили пенсионерам, представлялись врачами и сообщали, что их родным срочно необходима операция.

«Врачи» предупреждали, что к ним придет медсестра, которой необходимо передать деньги на лечение для родных.

Жертвами обманщиков становились жители Змиева.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим составляет почти 600 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Харькове аферисты ходили по домам пенсионеров и требовали оплатить "штраф".

Патрульные получили сигнал, что по квартирам ходят двое мужчин, которые представляются сотрудниками коммунального предприятия Харькова.

Мужчины заходили в квартиры пожилых людей для проверки газового оборудования.

Аферисты якобы находили неисправности и требовали оплатить штраф.

Правоохранители получили описание личностей этих мужчин, а также их автомобиля ВАЗ. Патруль заметил и остановил подходящий под описание автомобиль, в нем были мужчины.

Для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа.

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