Полицейские прибывшие на место инцидента установили, что собака находилась на привязи во дворе дома в Киевском районе.
В доме временно никто не проживает и хозяйка каждый день приходила кормить собаку. Однако 1 февраля она обнаружила свою собаку мертвой.
На теле домашнего любимца были следы от пуль. Злоумышленника, убившего животное, нашли.
"Пёс не причинил ни ему, ни его семье никакого вреда", — пишут в соцсетях.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.
Ранее сообщалось, что в Харькове выбросили коробку со щенками и оставили под забором на морозе.
Как сообщили в КП "Центр обращения с животными", малышам повезло, так как в ту ночь был несильный мороз.
"Им очень повезло, что этой ночью был несильный мороз и они не замерзли насмерть до того момента, как их обнаружили сотрудники харьковского городского приюта для бездомных животных", - говорится в сообщении.
Щенков осмотрят ветеринары , а после вакцинации и обработки от паразитов малышам будут подыскивать хозяев.
В центре также отметили, что выставить щенков на мороз это не спасение, а жестокое обращение с животными.
Напомним, в Харькове выбросили из балкона щенков, слетелась полиция: "минимум пять шпицев..."
Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.
Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.