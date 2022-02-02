В полицию обратилась 42-летняя харьковчанка, которая сообщила об убийстве своего пса.

Полицейские прибывшие на место инцидента установили, что собака находилась на привязи во дворе дома в Киевском районе.

В доме временно никто не проживает и хозяйка каждый день приходила кормить собаку. Однако 1 февраля она обнаружила свою собаку мертвой.

На теле домашнего любимца были следы от пуль. Злоумышленника, убившего животное, нашли.

"Пёс не причинил ни ему, ни его семье никакого вреда", — пишут в соцсетях.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове выбросили коробку со щенками и оставили под забором на морозе.

Как сообщили в КП "Центр обращения с животными", малышам повезло, так как в ту ночь был несильный мороз.

"Им очень повезло, что этой ночью был несильный мороз и они не замерзли насмерть до того момента, как их обнаружили сотрудники харьковского городского приюта для бездомных животных", - говорится в сообщении.

Щенков осмотрят ветеринары , а после вакцинации и обработки от паразитов малышам будут подыскивать хозяев.

В центре также отметили, что выставить щенков на мороз это не спасение, а жестокое обращение с животными.

Напомним, в Харькове выбросили из балкона щенков, слетелась полиция: "минимум пять шпицев..."

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.