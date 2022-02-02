Свежая статистика появилась в Харьковском центре контроля и профилактики болезней.
Так, за 1 февраля, в регионе подтвердили 2121 новый случай ковида — это рекордный показатель.
Предыдущий рекорд был позавчера, тогда зафиксировали 1970 случай заражения.
Больше всего новых случаев 1 февраля зафиксировали в Харькове - 1587. Высокие показатели также в остальных общин Харьковского района, а также в Чугуевском, Лозовском и Красноградском.
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Выздоровели в течение суток 335 пациентов, умерли-12.
Всего с начала эпидемии было уже почти 270 тыс. случаев. Выздоровели 237,9 тыс. больных, умерли — 6603.
К слову, в Харькове массово переводят школьников на дистанционную форму обучения.
Как сообщила глава городского департамента образования Ольга Деменко, 81% школьников посещают занятия, однако из-за вспышки заболеваемости 690 классов перевели на удаленное обучение.
Известно, что в городе заболели 240 педагогов и 830 школьников.
Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.