В Харьковской области фиксируют рекордные показатели по ковиду уже два дня подряд.

Свежая статистика появилась в Харьковском центре контроля и профилактики болезней.

Так, за 1 февраля, в регионе подтвердили 2121 новый случай ковида — это рекордный показатель.

Предыдущий рекорд был позавчера, тогда зафиксировали 1970 случай заражения.

Больше всего новых случаев 1 февраля зафиксировали в Харькове - 1587. Высокие показатели также в остальных общин Харьковского района, а также в Чугуевском, Лозовском и Красноградском.

Выздоровели в течение суток 335 пациентов, умерли-12.

Всего с начала эпидемии было уже почти 270 тыс. случаев. Выздоровели 237,9 тыс. больных, умерли — 6603.

К слову, в Харькове массово переводят школьников на дистанционную форму обучения.

Как сообщила глава городского департамента образования Ольга Деменко, 81% школьников посещают занятия, однако из-за вспышки заболеваемости 690 классов перевели на удаленное обучение.

Известно, что в городе заболели 240 педагогов и 830 школьников.

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.