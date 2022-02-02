Как сообщает Харьковский областной центр гидрометеорологии, в регион надвигается циклон "Мария".
В Харькове и области на протяжении этих пяти дней днем будет тепло, а к ночи столбик термометра опустится до -5 градусов.
Так, днем будет идти мокрый снег, а к ночи он будет сменяться снегопадом.
Харьковчан и жителей области предупреждают о том, что по утрам на дорогах и тротуарах может быть скользко.
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В пятницу и в субботу, 4 и 5 февраля, температура воздуха днем может опускаться до -5 градусов. При этом постоянно будет снегопад.
К слову, в супермаркете, который находится на улице Салтовское шоссе, толпы людей набросились на тележку с просроченными товарами.
Посетители магазина оцепили тележку с товарами, стоящую посреди торгового зала.
"Это класс - супермаркет, акция называется. Посреди магазина поставили тачку, народ бьется за просрочку", - прокомментировал происходящее автор видео.
Позже появилась информация о том, что эти товары якобы были уценены.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, новое подорожание в магазинах с 1 февраля: за что украинцы будут переплачивать