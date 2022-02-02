В супермаркете, который находится на улице Салтовское шоссе, толпы людей набросились на тележку с просроченными товарами.

Посетители магазина оцепили тележку с товарами, стоящую посреди торгового зала.

"Это класс - супермаркет, акция называется. Посреди магазина поставили тачку, народ бьется за просрочку", - прокомментировал происходящее автор видео.

Позже появилась информация о том, что эти товары якобы были уценены.

Видео можно увидеть здесь.

"Нормальная практика во всем мире, лучше чем выбрасывать - продать в половину дешевле продукт с 1-2 днями до окончания срока годности", "класс молодцы! хорошо, что отдают, а не просто выбрасывают и утилизируют, как многие делают", "Уценка, это то, срок годности чего скоро заканчивается. Это мировая практика, её не только в украине берут по скидкам", - пишут харьковчане в комментариях к видео.

Напомним, новое подорожание в магазинах с 1 февраля: за что украинцы будут переплачивать