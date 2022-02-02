Как сообщила глава городского департамента образования Ольга Деменко, 81% школьников посещают занятия, однако из-за вспышки заболеваемости 690 классов перевели на удаленное обучение.
Известно, что в городе заболели 240 педагогов и 830 школьников, передает "newsroom".
К слову, на Харьковщине массово увольняют невакцинированных работников образования.
Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в Харьковской области работников учебных заведений, не прошедших вакцинацию, отстранили от работы.
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В школах отстранены 26 учителей и технического персонала, в заведениях высшего образования 300.
Стоит отметить, что в Харьковской области практически каждый день фиксируют тысячи новых заболевших коронавирусом.
Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.