В Харькове массово переводят школьников на дистанционную форму обучения.

Как сообщила глава городского департамента образования Ольга Деменко, 81% школьников посещают занятия, однако из-за вспышки заболеваемости 690 классов перевели на удаленное обучение.

Известно, что в городе заболели 240 педагогов и 830 школьников, передает "newsroom".

К слову, на Харьковщине массово увольняют невакцинированных работников образования.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в Харьковской области работников учебных заведений, не прошедших вакцинацию, отстранили от работы.

В школах отстранены 26 учителей и технического персонала, в заведениях высшего образования 300.

Стоит отметить, что в Харьковской области практически каждый день фиксируют тысячи новых заболевших коронавирусом.

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

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