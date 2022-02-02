В Лозовском районе электропоезд «Лозова – Харьков» насмерть сбил мужчину, об этом сообщили в ежедневном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
1 февраля около 19:00 в Лозовском районе на перегоне Тройчатое – Лихачево электропоезд сообщением «Лозовая – Харьков» смертельно травмировал мужчину, который находился на путях.
Из-за аварии задержались четыре пригородных поезда, один дальнего следования и два товарняка.
Все детали трагедии выясняются.
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К слову, в Харькове на одной из станций женщина спрыгнула с железнодорожного моста.
Инцидент произошел утром 6 января на станции «Основа».
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, пыталась покончить с жизнью 54-летняя женщина.
Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Очевидцы сообщили в сети, что на рельсах видна кровь.
Информация зарегистрирована в Едином учете сообщений. Подробности выясняются.
Напомним, юную девушку сбил поезд на переезде под Харьковом: видео момента.
Как писала Politeka, трагедия с мужчиной произошла на ж/д под Харьковом: "движение остановилось на 3 часа".
Также Politeka рассказывала о том, что возле Харькова электричка сбила женщину: имела проблемы со слухом.