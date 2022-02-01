Об этом сообщили в информационном агентстве Минобороны Украины "АрмияInform", в Харьковской области в 2021 году около 1400 граждан стали воинами-контрактниками.
Около 35% отобранных военных имеют статус участника боевых действий.
Контракт с ВСУ в 2021 году подписали около 150 женщин, которые пошли служить в том числе военными медиками, операторами, связистами или специалистами подразделений обеспечения.
"Сразу же после завершения новогодних праздников у нас появились определенные очереди из потенциальных контрактников", — добавил начальник отдела комплектования сектора комплектования Андрей Котенко.
Волочкова громко разругалась со своим ухажером, которого разыскивают в Украине: "Не прощу"
Звезда "Евровидения" и солистка Go_A Павленко удивила переменами во внешности: "Влюблена"
Ушел из жизни известный актер: "Долго мучился из-за сильных болей"
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
Нацгвардеец опубликовал видео перед трагедией на «Южмаше»: что известно о молодом бойце
К слову, в Харьковской области будут разыскивать уклонистов - вскоре начнет действовать специальная комиссия.
Полицейские будут искать в регионе уклонистов от службы в армии и ставить их на воинский учет.
Комиссия будет действовать совместно с сотрудниками Национальной полиции и районными территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
Члены комиссии должны будут отчитаться о проведенной работе до 25 декабря текущего года.
Также, в Харьковской области создали комиссию, которая будет проверять состояние воинского учета призывников и военнообязанных государственных органов, предприятий и учреждений.
Напомним, о военном учете для женщин, в Минобороны изменили нашумевший приказ.
Как сообщала Politeka, в Минобороны посоветовали украинкам не спешить с постановкой на воинский учет.
Также Politeka писала о призыве в 2022 году: когда начнется и кого из украинцев отправят в армию.