На Харьковщине произошло смертельное ДТП. По информации правоохранителей, 23 января в 03:40 на трассе в поселке Хорошево под колеса автомобиля попал пешеход.
От полученных травм 24-летний парень скончался на месте.
24-летнего парня сбил его давний друг, после аварии он он скрылся с места преступления и пытался скрыть содеянное.
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Ранее в Харьковской области скорая помощь с 4-летним пациентом попала в ловушку - детали ЧП.
Инцидент случился днем 27 января возле села Подолы. В момент ЧП в скорой находился 4-летний пациент с отцом, у ребенка был сильный жар, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Сотрудники скорой помощи не смогли выбраться из снежной ловушки, на помощь вызвали спасателей.
Машину медиков отбуксировали на безопасный участок дороги.
После этого медики скорой смогли госпитализировать пациента в больницу.
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