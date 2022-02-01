На Харьковщине произошло смертельное ДТП. По информации правоохранителей, 23 января в 03:40 на трассе в поселке Хорошево под колеса автомобиля попал пешеход.

От полученных травм 24-летний парень скончался на месте.

24-летнего парня сбил его давний друг, после аварии он он скрылся с места преступления и пытался скрыть содеянное.

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Ранее в Харьковской области скорая помощь с 4-летним пациентом попала в ловушку - детали ЧП.

Инцидент случился днем 27 января возле села Подолы. В момент ЧП в скорой находился 4-летний пациент с отцом, у ребенка был сильный жар, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Сотрудники скорой помощи не смогли выбраться из снежной ловушки, на помощь вызвали спасателей.

Машину медиков отбуксировали на безопасный участок дороги.

После этого медики скорой смогли госпитализировать пациента в больницу.