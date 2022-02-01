В Харьковской области местные жители жалуются на холод в квартирах - названа причина.

Так, от жителей Чугуева поступают многочисленные жалобы о несоблюдении температурного режима.

По словам руководителя "Чугуевтепло", основной причиной сложившейся ситуации стали условия, в которые предприятие поставила газоснабжающая организация.

Так, тепловики должны уложиться в лимиты, отпускаемые для отопления жилья по льготной цене. В противном случае газ придется покупать по рыночной цене 40 грн за куб. м.

"Удержаться в пределах лимита для тепловиков - задача почти невозможная, ведь лимит рассчитывался по трем предыдущим отопительным сезонам, в ходе которых среднесуточная температура в январе была около -2,5°, а в этом году -4,2°", - говорит руководитель КП.

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