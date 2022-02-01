Полицейские будут искать в регионе уклонистов от службы в армии и ставить их на воинский учет, передает "redpost".
Комиссия будет действовать совместно с сотрудниками Национальной полиции и районными территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
Члены комиссии должны будут отчитаться о проведенной работе до 25 декабря текущего года.
Также, в Харьковской области создали комиссию, которая будет проверять состояние воинского учета призывников и военнообязанных государственных органов, предприятий и учреждений.
Волочкова громко разругалась со своим ухажером, которого разыскивают в Украине: "Не прощу"
Звезда "Евровидения" и солистка Go_A Павленко удивила переменами во внешности: "Влюблена"
"Вот вам и любовь": трагические обстоятельства ухода из жизни знаменитого Куравлева всколыхнули Сеть
Ушел из жизни известный актер: "Долго мучился из-за сильных болей"
Остановилось сердце легендарного Леонида Куравлева: первые подробности трагедии
К слову, жители Харькова готовятся к обороне города - в области были проведены двухдневные учения.
Как сообщил участник учений Игорь Пушкарев, целью военных учений было формирование сил сопротивления из рядов гражданского населения.
В учениях приняли участие более 100 человек.
Первый день было 4 локации: стрелковое оружие. Тактическая медицина. Тревожный чемодан. Минно-взрывное дело.
На второй день участники посетили три локации, максимально приближенные к реальным условиям: стрельбы из АКМ, АКС, стрельбы из гладкоствольного оружия, тактические учения.
"Харьков – не паникует, Харьков готовится" – говорят участники учений.
Напомним, о военном учете для женщин, в Минобороны изменили нашумевший приказ.
Как сообщала Politeka, в Минобороны посоветовали украинкам не торопиться с постановкой на воинский учет.
Также Politeka писала о призыве в 2022 году: когда начнется и кого из украинцев отправят в армию.