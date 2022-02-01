Полицейские будут искать в регионе уклонистов от службы в армии и ставить их на воинский учет, передает "redpost".

Комиссия будет действовать совместно с сотрудниками Национальной полиции и районными территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Члены комиссии должны будут отчитаться о проведенной работе до 25 декабря текущего года.

Также, в Харьковской области создали комиссию, которая будет проверять состояние воинского учета призывников и военнообязанных государственных органов, предприятий и учреждений.

К слову, жители Харькова готовятся к обороне города - в области были проведены двухдневные учения.

Как сообщил участник учений Игорь Пушкарев, целью военных учений было формирование сил сопротивления из рядов гражданского населения.

В учениях приняли участие более 100 человек.

Первый день было 4 локации: стрелковое оружие. Тактическая медицина. Тревожный чемодан. Минно-взрывное дело.

На второй день участники посетили три локации, максимально приближенные к реальным условиям: стрельбы из АКМ, АКС, стрельбы из гладкоствольного оружия, тактические учения.

"Харьков – не паникует, Харьков готовится" – говорят участники учений.

Напомним, о военном учете для женщин, в Минобороны изменили нашумевший приказ.

Как сообщала Politeka, в Минобороны посоветовали украинкам не торопиться с постановкой на воинский учет.

Также Politeka писала о призыве в 2022 году: когда начнется и кого из украинцев отправят в армию.