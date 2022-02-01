В Харькове вспыхнул скандал вокруг областного бюро судмедэкспертизы - появились подробности.

Так, в сеть попали фотографии из морга, которые мягко говоря удивили общественность.

Тела людей валяются прямо на полу, и даже друг на друге.

Судя по фото, в помещении царит беспорядок.

На кадрах видно, что помещение просто завалено телами, которые буквально "насыпью" в проходах и на стеллажах, сообщает телеграмм-канал "Харьков 1654" и публикует кадры с места.

Спустя какое-то время работники морга навели порядок и разместили фотографии убранного морга.

Ранее сообщалось, что не смогли справиться с ковидом больше 6 тысяч харьковчан: тревожная сводка.

Так, в Харьковской области за 30 января сутки от коронавирусной болезни умерли 6 человек.

Всего за период пандемии в регионе коронавирус зафиксировали у 265 881 человек. Выздоровели - 237 385 жителей, под наблюдением медиков - 21 914, умерли - 6 582 харьковчан.

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.