Как сообщил участник учений Игорь Пушкарев, целью военных учений было формирование сил сопротивления из рядов гражданского населения, передают "Хроники".
В учениях приняли участие более 100 человек.
Первый день было 4 локации: стрелковое оружие. Тактическая медицина. Тревожный чемодан. Минно-взрывное дело.
На второй день участники посетили три локации, максимально приближенные к реальным условиям: стрельбы из АКМ, АКС, стрельбы из гладкоствольного оружия, тактические учения.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
Дважды разведенный Пономарев показал, с кем делит дом: «Красавица»
Расстроенная жена звезды "Голосу країни" Сасанчина призналась, почему ее родители не смогли увидеть крещение внучки: "К сожалению..."
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
"Харьков – не паникует, Харьков готовится" – говорят участники учений.
Ранее сообщалось, что водитель Службы автодорог Харьковщины Сергей Лукьяненко переоборудовал артиллерийский тягач АТС-59, чтобы чистить им дороги от снега.
Такая машина-единственная в области.
Раньше "танк" использовали в военных целях, затем переоборудовали, чтобы перевозить грузы. Теперь автолюбитель установил отвал, чтобы чистить снег, и перекрасил.
Напомним, что в феврале украинцев вновь ждут температурные качели и снегопады: к чему готовиться.
Как сообщала Politeka, мокрый снег атакует Украину, морозы ненадолго отступят: какой погоды ожидать
Также Politeka писала о выходных и праздниках в феврале: сколько можно будет отдыхать украинцам в последний месяц зимы