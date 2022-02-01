Жители Харькова готовятся к обороне города - в области были проведены двухдневные учения.

Как сообщил участник учений Игорь Пушкарев, целью военных учений было формирование сил сопротивления из рядов гражданского населения, передают "Хроники".

В учениях приняли участие более 100 человек.

Первый день было 4 локации: стрелковое оружие. Тактическая медицина. Тревожный чемодан. Минно-взрывное дело.

На второй день участники посетили три локации, максимально приближенные к реальным условиям: стрельбы из АКМ, АКС, стрельбы из гладкоствольного оружия, тактические учения.

"Харьков – не паникует, Харьков готовится" – говорят участники учений.

Ранее сообщалось, что водитель Службы автодорог Харьковщины Сергей Лукьяненко переоборудовал артиллерийский тягач АТС-59, чтобы чистить им дороги от снега.

Такая машина-единственная в области.

Раньше "танк" использовали в военных целях, затем переоборудовали, чтобы перевозить грузы. Теперь автолюбитель установил отвал, чтобы чистить снег, и перекрасил.

Напомним, что в феврале украинцев вновь ждут температурные качели и снегопады: к чему готовиться.

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