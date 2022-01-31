Так, Харьковская областная клиническая больница №1 готова к приему больных ковидом.

По официальной информации, на данный момент уже занято более половины койко-мест, а именно 54%.

Было принято решение о добавлении еще одной больницы в список опорных. Это Областная детская клиническая больница, сообщает директор департамента охраны здоровья ХОГА Максим Хаустов.

коронавирус, маски, медики

"Была законтрактована детская областная клиническая больница. Она уже может принимать больных, 70 койко-мест", — заявил Хаустов.

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На данный момент больных ковидом принимают в больницах города №№13, 17, 8 и 25.

Ранее сообщалось, что На Харьковщине массово увольняют невакцинированных работников образования.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в Харьковской области работников учебных заведений, не прошедших вакцинацию, отстранили от работы.

В школах отстранены 26 учителей и технического персонала, в заведениях высшего образования 300.

школа, дети, ученики

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.