Заболеваемость детей ковидом в начале 2022 гораздо выше, чем в предыдущие годы пандемии.

Так, Харьковская областная клиническая больница №1 готова к приему больных ковидом.

По официальной информации, на данный момент уже занято более половины койко-мест, а именно 54%.

Было принято решение о добавлении еще одной больницы в список опорных. Это Областная детская клиническая больница, сообщает директор департамента охраны здоровья ХОГА Максим Хаустов.

"Была законтрактована детская областная клиническая больница. Она уже может принимать больных, 70 койко-мест", — заявил Хаустов.

На данный момент больных ковидом принимают в больницах города №№13, 17, 8 и 25.

Ранее сообщалось, что На Харьковщине массово увольняют невакцинированных работников образования.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в Харьковской области работников учебных заведений, не прошедших вакцинацию, отстранили от работы.

В школах отстранены 26 учителей и технического персонала, в заведениях высшего образования 300.

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.