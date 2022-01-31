Так, Харьковская областная клиническая больница №1 готова к приему больных ковидом.
По официальной информации, на данный момент уже занято более половины койко-мест, а именно 54%.
Было принято решение о добавлении еще одной больницы в список опорных. Это Областная детская клиническая больница, сообщает директор департамента охраны здоровья ХОГА Максим Хаустов.
"Была законтрактована детская областная клиническая больница. Она уже может принимать больных, 70 койко-мест", — заявил Хаустов.
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На данный момент больных ковидом принимают в больницах города №№13, 17, 8 и 25.
Ранее сообщалось, что На Харьковщине массово увольняют невакцинированных работников образования.
Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в Харьковской области работников учебных заведений, не прошедших вакцинацию, отстранили от работы.
В школах отстранены 26 учителей и технического персонала, в заведениях высшего образования 300.
Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.