Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в Харьковской области работников учебных заведений, не прошедших вакцинацию, отстранили от работы.

В школах отстранены 26 учителей и технического персонала, в заведениях высшего образования 300, передает depo.

К слову, в Харьковской области каждый день фиксируют тысячи новых заболевших коронавирусом.

Так, в Харьковской области за 30 января сутки от коронавирусной болезни умерли 6 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки в регионе выявили 1294 новых случая заболевания ковидом.

Всего за период пандемии в регионе коронавирус зафиксировали у 265 881 человек. Выздоровели - 237 385 жителей, под наблюдением медиков - 21 914, умерли - 6 582 харьковчан.

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.