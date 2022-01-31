Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в Харьковской области работников учебных заведений, не прошедших вакцинацию, отстранили от работы.
В школах отстранены 26 учителей и технического персонала, в заведениях высшего образования 300, передает depo.
К слову, в Харьковской области каждый день фиксируют тысячи новых заболевших коронавирусом.
Так, в Харьковской области за 30 января сутки от коронавирусной болезни умерли 6 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
Экс-жена Потапа Горовая показала лицо без макияжа крупным планом: честное фото
Раздраженная Никитюк пожаловалась украинцам на жизнь после переезда в Киев: "Я это ненавижу"
Ушел из жизни экс-муж звездной украинской певицы: "Димочка, встретимся уже на небесах"
За последние сутки в регионе выявили 1294 новых случая заболевания ковидом.
Всего за период пандемии в регионе коронавирус зафиксировали у 265 881 человек. Выздоровели - 237 385 жителей, под наблюдением медиков - 21 914, умерли - 6 582 харьковчан.
Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.